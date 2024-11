As Roma Business Club: incontro tra club professionistici al Social Football Summit. Presenti tra gli altri anche Everton, Bayern Monaco e Juventus

Per il terzo anno consecutivo, l’AS Roma Business Club, in collaborazione con Bundeling, ha organizzato l’International Business Club Meeting, un incontro tra club professionistici per confrontarsi e condividere idee e best practice relative al mondo corporate della Football Industry.

Questa edizione, che si è svolta allo Stadio Olimpico all’interno del Social Football Summit, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di team di tutta Europa come Everton, Newcastle, Valencia, Girona, Bayern Monaco, Bochum e Juventus.

