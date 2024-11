Argentina, il ct Scaloni: "Mio figlio è innamorato di Dybala, lo imita ed esulta come lui" (VIDEO)

NEURA MEDIA - Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati ha svelato l'ammirazione di suo figlio per Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni: "Mio figlio è innamorato della Joya! Festeggia i gol come lui, lo imita nei gesti... Quando lo vedo negli allenamenti mi viene da sorridere. In molte occasioni mi sono scusato con mio figlio per non averlo convocato in Copa America".