Ajax-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Il 'triangolo' di Amsterdam: "Non siete i benvenuti, non c'è spazio per espressioni razziste e fasciste"

Giovedì 12 dicembre alle ore 21 andrà in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam il match tra Ajax e Lazio, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League. A sorpresa però la trasferta è stata vietata ai tifosi biancocelesti provenienti da Roma e la decisione è stata presa dal capo della polizia di Amsterdam, dal procuratore e dal sindaco Femke Halsema. Il 'triangolo' non ha quindi coinvolto l'Ajax. Ecco la nota: "I tifosi della Lazio provenienti da Roma non sono i benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di espressioni estremiste di destra, antisemite e razziste e di disordini è troppo alto. Alcuni sostenitori della S.S. Lazio sono noti per le loro simpatie estremiste di destra e fasciste e per le espressioni antisemite e razziste. Tra gli esempi vi sono il saluto hitleriano, l'esposizione di svastiche e l'abuso dell'effigie di Anna Frank. Inoltre, negli ultimi anni, in occasione delle partite in trasferta nei Paesi Bassi e in Europa, sono state rinvenute tra i sostenitori della S.S. Lazio armi da punta e da taglio e fuochi d'artificio. Non c’è spazio per espressioni di razzismo e fascismo ad Amsterdam".

