Adidas: la Roma diventa "Elite Team" per la stagione 2025/26 (FOTO)

Arrivano importanti novità sull'accordo contrattuale tra lo sponsor Adidas e la Roma. Come riporta il sito specializzato sul proprio profilo X infatti la Roma è diventata uno degli "Elite Team" per la stagione 2025/26, insieme a Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, Celtic, Manchester United, Arsenal, Aston Villa e Newcastle. Il passaggio dalla categoria "Premium" a quella di "Elite Team" garantirà alla Roma la creazione di "kit autentici", oltre all'utilizzo dello storico trifoglio per la terza maglia.

