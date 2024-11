Abodi: "Ranieri? È una bravissima persona. La Lazio può vincere lo scudetto? Non è impossibile, le condizioni ci sono"

Al programma di Rai Radio 1 "Un Giorno da Pecora" condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari è intervenuto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il politico romano ha trattato vari temi, tra cui il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma e il sogno scudetto della Lazio. Ecco le sue parole.

Su Ranieri

"È una bellissima persona".

Sul sogno scudetto della Lazio

"Se la Lazio può vincere lo scudetto? Passo dopo passo, è un pensiero ardito ma bisogna anche sognare, non è impossibile, ci sono le condizioni: Baroni è bravo ed equilibrato, la squadra è di grande livello anche se forse senza assolute eccellenze e abbiamo una panchina lunga".

Come procede il rapporto con Lotito?

"Normale, io so perdonare senza dimenticare, abbiamo tante idee differenti ma io cerco di valorizzare quelle comuni".

Lo ritiene migliore come politico o come Presidente della Lazio?

"Come presidente ha fatto molto bene, come politico deve dimostrarlo, perché sono solo due anni che fa il senatore".