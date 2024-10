Nuovo ricovero in ospedale per l'ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman. Il tecnico boemo si trova nella clinica 'Pierangeli' di Pescara per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini.