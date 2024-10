Zalewski torna tra i convocati: parti più vicine per il rinnovo

La notizia di questo pomeriggio è il ritorno tra i convocati per la gara di Monza di Nicola Zalewski, finito fuori rosa nelle settimane scorse. Come scrive Filippo Biafora su X, ancora non c'è la firma del laterale polacco per il rinnovo, ma le parti sono molto vicine, e il ritorno tra i convocati ne è la conferma.

