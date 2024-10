Tra il 25 e il 26 ottobre va in scena a Miami il World Legends Padel Tour, il torneo di padel a cui partecipano moltissime leggende del calcio e dello spettacolo. Nella serata di ieri i protagonisti si sono riuniti a cena in un noto ristorante della città statunitense ed erano presenti numerosi ex giallorossi tra cui Francesco Totti, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Christian Panucci e Diego Perotti.

