Woman's Champions League, GALATASARAY-ROMA 0-1 (8' Cissoko): segui in tempo reale. Giallorosse avanti con un colpo di testa (VIDEO)

Dopo la vittoria di misura all'esordio contro il Wolfsburg, trasferta europea per la Roma Femminile, impegnata contro il Galatasaray nella seconda giornata di Woman's Champions League. Le turche sono state sconfitte all'esordio dal Lione.

IL TABELLINO

Galatasaray: Yaman; Berna Yeniçeri, Eda Karatas, Demehin, Cumert; Bakarandz; Diallo, Topçu, Usme, Karabulut; Staskova. A disp.: Kurga, Kandur, Jackmon, Esen, Yalciner, Ozturk, Parlak, Akkurt, Eren, Altintas.

All. Metin Ülgen

Roma: Ceasar; Thogersen, Cissoko, Minami, Hanshaw; Kumagai, Giugliano, Greggi; Glionna, Giacinti, Viens. A disp.: Kresche, Mazzocchi, Di Guglielmo, Haavi, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Linari, Troelsgaard.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Tess Olofsson. Assistenti: Almira Spahić- Monica Lokkeberg. Quarto Ufficiale: Lovisa Johansson

Reti: 8' Cissoko

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

15' - Giallorosse in controllo.

8' - GOL DELLA ROMA. Cissoko di testa, da calcio d'angolo, trova l'angolino alla destra del portiere.

6' - Clamoroso errore del portiere del Galatasaray che non stoppa il pallone, con Viens per poco non segna il gol del vantaggio.

1' - Match al via

PREPARTITA

18:00 - La Roma scende ora in campo per il riscaldamento.