Partirà domani, martedì 22 ottobre, la vendita dei biglietti dedicati ai romanisti per il match di Europa League tra Union ST Gilloise e Roma, in calendario il 7 novembre alle 18:45. La vendita sarà riservata agli abbonati Plus. Da venerdì venerdì 25 alle 15, alle 18:00 di martedì 29 ottobre, scatterà INVECE l'eventuale vendita libero. Il costo del biglietto è di 25 euro.

(asroma.com)

