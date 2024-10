Totti: "Un mio ritorno in campo? Mai dire mai, mi hanno cercato alcune squadre di Serie A" (VIDEO)

Torna a parlare Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, nel corso di un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village, ha parlato anche di un possibile ritorno in campo. Le sue parole: “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto..."