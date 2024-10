Totti: "Il mio ritorno in campo? Non è uno scherzo. Due squadre si sono affacciate, vediamo il fisico come reagisce"

EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR - Dopo le recenti dichiarazioni su un possibile ritorno in campo in Serie A, Francesco Totti rincara la dose e non smentisce. Presente alla tappa di Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l'ex storico capitano giallorosso ha confermato le parole dette qualche giorno fa, aggiungendo ulteriori dettagli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dell'evento.

Se ti dico Dubai?

"Finale del World Legends Padel Tour".

E ci sarai?

"Dovrei esserci devo trovare il compagno ancora".

Mi spieghi questa passione per il padel?

"Sono più di dieci anni che gioco a padel, è uno sport che mi ha colpito. Poi è competitivo, divertente, di compagnia, è bello sia giocarci che vederlo".

Con chi ti trovi meglio a giocarci o contro chi non vorresti giocare?

"Quando giochi cerchi sempre di dare il massimo perché per noi è sempre una competizione. Poi siamo tutti ex compagni di Serie A, quindi c’è massimo rispetto e massimo agonismo. Quando vuoi vincere devi affrontarli tutti, anche i più bravi".

Ti vedremo prima in campo a fine novembre per il World Legends Padel Tour o in campo in Serie A di calcio?

"Che domanda… allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre".

Però tu sei svincolato puoi giocare quando vuoi.

"Sì ma ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi".

Allora non era uno scherzo quando hai detto che saresti voluto tornare a giocare...

"No non era uno scherzo, l'ho presa un po’ seriamente quindi vediamo...".

La squadra ce l'hai già in mente?

"La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico".

Perché la testa lo sappiamo cosa ti dice.

"La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce… chissà il prossimo anno cosa ci riserverà".