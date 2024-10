Torino, Cairo: "Contro la Roma serve lo stesso spirito visto con il Como"

Dopo la vittoria del Torino sul Como per 1-0, il presidente granata Urbano Cairo ha tirato le somme in vista dei prossimi impegni. Le sue parole: “Vittoria importante, ci eravamo messi nei guai da soli. Abbiamo perso 4 partite di fila e chiaramente siamo entrati in una modalità preoccupata. Contro il Cagliari eravamo in controllo e poi abbiamo perso, oggi invece abbiamo fatto gol al 75′ e abbiamo tenuto il vantaggio perché avevamo voglia di non prendere gol. Contro Roma, Fiorentina e Juventus serve lo stesso spirito visto oggi, ci deve essere la stessa voglia di vincere e di non subire gol, e anche la stessa unione. Non posso dire cosa ho detto alla squadra in settimana”.

