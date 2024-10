Stadio Roma, Gualtieri: "Progetto finale in via di elaborazione: procediamo a pieno regime"

A margine dell'inaugurazione del giardino dedicato a Nils Liedholm, il Sindaco di Roma, Gualtieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro Stadio della Roma: "Si sta procedendo con grandissimo impegno da parte della società. Abbiamo vinto una serie di cause che non avevano fondamento: il terreno è di Roma Capitale. Il progetto finale è in via di elaborazione, anche sulla base di un grandissimo concept. Si sta procedendo a pieno regime".