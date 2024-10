Spugna: "Vittoria importante, stiamo recuperando tutte: ora una grande partita contro il Milan"

A parlare, dopo il successo della Roma Femminile sul Galatasaray in Champions League, è il tecnico Alessandro Spugna. Queste le sue parole dopo lo roboante vittoria delle giallorosse che le ha proiettate al primo posto nel girone con 6 punti dopo due gare:

È una vittoria importante per il girone, ma è soprattutto una vittoria che ha mostrato una reazione della Roma.

"Sì, vittoria importante, vittoria di una Roma che ha reagito, ma abbiamo sbagliato tanti gol e quello preso mi ha fatto arrabbiare più di tutto. Però, è chiaro che era importante centrare i tre punti e non era facile in trasferta. Sono molto contento per alcune giocatrici che avevano avuto poco minutaggio e che oggi hanno fatto una bella partita. Mi riferisco a Cissoko, ad Hanshaw, a Marta Pandini quando è entrata e al gol di Alice Corelli. Avevano avuto pochi minuti e oggi hanno fatto una partita molto importante".

Anche nell'undici iniziale ci sono state delle variazioni.

"L'avevo detto in conferenza stampa mercoledì, avevo bisogno di fare qualche cambio per provare qualche giocatrice. Abbiamo avuto la possibilità di farlo perché, finalmente, stavano tutte bene. Solo Alayah (Pilgrim, ndr) ha bisogno ancora di tempo. Si sta riprendendo, oggi ha fatto una buona mezz'ora: ancora qualche settimana e poi sarà pronta anche lei. Stiamo recuperando tutta la rosa e questa è la cosa importante"

Adesso serve questa Roma per concludere al meglio questa prima parte di stagione.

"Sì, serve fare una grande partita contro il Milan, come abbiamo fatto stasera. Cercheremo di mettere in campo le migliori giocatrici possibili, tentando di capire chi recupererà al meglio. Ma adesso la rosa ce l'abbiamo a disposizione"