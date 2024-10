Spalletti: "Pellegrini? Indispensabile è una parola forte… È una risorsa fondamentale"

DAZN - Ospite del programma serale dell'emittente sportiva in onda dopo Fiorentina-Roma, terminata 5-1, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini. “Indispensabile è una parola forte… - dice Spalletti rispondendo alla considerazione in studio su 'Pellegrini è un calciatore indispensabile per tutti gli allenatori della Roma' -. Pellegrini ha qualità nei piedi e calciare bene i piazzati diventa una risorsa fondamentale per le squadre. Noi spesso abbiamo puntato su lui e su Dimarco per questo fattore. Pellegrini gestisce bene la richiesta di essere attaccante, mediano e passando per tutti i ruoli del centrocampo nella fase di costruzione. Di calcio ne sa tanto, poi è chiaro che ora è probabilmente sotto livello e non è stato nemmeno fortunato. Ci sono dei momenti nella partita che vanno interpretati velocemente e a volte succede che l’interpretazione va a finire in un fallo, come successo in nazionale. Non voleva farlo, ha tentato di fermare un contropiede e alla fine ha fatto fallo”.