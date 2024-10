Siviglia-Betis, Llorente: "Basta scuse sul Var, le spiegazioni in tv sono bugie". Il Comitato Tecnico arbitrale denuncia le sue parole al Dipartimento di Integrità

Polemiche arbitrali anche in Spagna e tra i protagonisti c'è l'ex giallorosso Diego Llorente. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano spagnolo, il Comitato Tecnico degli Arbitri, dopo la riunione svolta in mattinata, ha deciso di denunciare al Dipartimento di Integrità dell'ente le dichiarazioni del centrale del Betis rilasciate al termine del derby con il Siviglia in merito all'arbitraggio di Juan Martinez Munuera.

Al Sanchez Pizjuan, infatti, ieri è andato in scena il derby tra Siviglia e Betis vinto dai padroni di casa per 1-0: ad inizio secondo tempo il direttore di gara ha concesso un rigore per un fallo di mano in area di Llorente che ha scatenato forti proteste da parte dei calciatori del Betis e dal dischetto Lukebakio ha siglato il gol vittoria per il Siviglia. Adesso, stando alle informazioni, il Dipartimento di Integrità dovrà decidere se presentare una denuncia davanti alla Commissione Disciplinare.



Llorente, al termine del match di ieri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'emittente televisiva 'Movistar LaLiga', riportate dal quotidiano spagnolo: "La verità è che il rigore... ho appena visto le immagini e non capisco niente, non capisco nulla. Ho le mani abbassate, lui dice che le ho allargate ma in nessun modo l'ho fatto. Non è solo il rigore, che è quello che può interpretare sul campo, ma il fatto che il VAR non lo chiami e gli dica che ho le mani così. È irrispettoso nei nostri confronti, è una triste verità". L'ex giallorosso, poi, ha raccontato cosa gli ha spiegato l'arbitro: "Nelle immagini si è visto, diceva che avevo le mani orizzontali ma le mani erano abbassate e davo le spalle alla palla. È impossibile, non c'è modo che io veda il pallone. Penso che stiamo distruggendo il calcio e, al di là di questo, le spiegazione data al giocatore è come prendersi gioco del giocatore, del tifoso, di tante persone. Un po' più di rispetto per questo stemma e per il calcio in generale".

"Abbiamo continuato a lottare e a combattere, ma sono situazioni che non si capiscono. Gli arbitri usano ormai da tempo il VAR, non ci sono scuse. Le spiegazioni che tutti abbiamo visto in televisione sono bugie. Ti mentono in faccia, è inspiegabile per me", ha continuato ancora.



