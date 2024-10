Serie A Femminile: Roma-Fiorentina e il derby in diretta su Rai2

Oggi la Nazionale, con l'amichevole tra Italia e Malta; sabato 9 novembre il big match di Serie A Femminile eBay tra Roma e Fiorentina; mercoledì 13 le vicecampionesse d'Europa del Lione ospiti per una gara di UEFA Women's Champions League. E un poker di grandi partite allo stadio 'Tre Fontane' non poteva chiudersi nella maniera migliore: domenica 17, con calcio d'inizio alle ore 15.30, il derby tra le giallorosse e la Lazio andrà in onda in diretta su Rai 2, RaiPlay e su DAZN.

Uno straordinario appuntamento che arriverà in una domenica di grande calcio sulla Rai, che trasmetterà in serata anche Italia-Francia di Nations League maschile, in programma a Milano. Dopo il grande successo di pubblico all'Allianz Stadium e in termini di ascolti di Juventus-Roma dello scorso 13 ottobre, Rai 2 trasmetterà quindi anche la sfida tra le squadre di Spugna e Grassadonia, che nella gara di andata dello scorso 30 agosto diedero spettacolo a Formello.