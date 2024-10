Nonostante un unizio di stagione più che complicato, non si arresta l'amore dei tifosi della Roma. In vista delle prossime sfide all'Olimpico contro Inter e Dynamo Kiev, infatti, sono prevsiti oltre 110.000 spettatori. Per Roma-Inter, si è già raggiunta quota 62.400, con il tutto esaurito ad un passo. Per la gara di Europa League contro gli ucraini, invece, sono circa 53mila le presenze sicure.

(ilromanista.eu)

