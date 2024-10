La Roma si avvicina alla sfida contro l'Inter di domenica sera con qualche dubbio. Oltre alle condizioni di Dovbyk, da valutare dopo il rientro dalla nazionale, contro i nerazzurri non ci sarà nemmeno Stephan El Shaarawy. Il Faraone, infatti, non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio e non prenderà parte alla sfida.

(pazzidifanta.com)

