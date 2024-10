Roma-Inter: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Subito un ostacolo arduo al rientro dalla sosta per la Roma. I giallorossi infatti affronteranno l'Inter alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Le buone notizie per Juric arrivano dal recupero di Dybala, pronto ad aissister Artem Dovbyk al fianco di Pellegrini. Recuperato anche Enzo Le Fèe che partirà dalla panchina. Arriva in gran forma la squadra di Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive in campionato e con la rosa quasi al completo.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV E IN STREAMING

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Match disponibile anche in streaming tramite app Dazn per smartphone, laptop e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

LE QUOTE

ROMA-INTER 1 X 2 EUROBET 3.95 3.80 1.85 SISAL 4.25 3.60 1.80 PLANETWIN365 4.25 3.70 1.82 SNAI 4.25 3.70 1.80

LR24