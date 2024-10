Ranieri: "La Roma sembra un'anima fredda e senza personalità. Friedkin? I soldi non bastano, manca una figura di riferimento"

RAI RADIO 1 - Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, è stato invitato come ospite alla trasmissione Radio Anch'io Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sul delicatissimo momento vissuto dalla squadra giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: "La Roma sembra un'anima fredda, senza personalità. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stai costruendo una nuova squadra. A quel punto dai il tempo al tuo giovane allenatore di poter fare il suo lavoro. Non puoi mandarlo via dopo quattro giornate. Per cosa? Allora vuol dire che hai sbagliato la programmazione prima. Alla Roma manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano. Manca ancora qualcosa in una società in cui un punto di riferimento è molto importante. Roma è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti. Così invece sembra che ci sia freddezza".

Ritorno in panchina?

"Non lo so, non lo so... la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra".