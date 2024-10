Pallotta: “Io meglio di Friedkin? Lo dicono i numeri..”

Torna a parlare James Pallotta. L'ex presidente della Roma ha detto la sua sul momento del club giallorosso e sulla famiglia Friedkin. Le sue parole: “Contestano i Friedkin? Succede“, dice quasi col sorriso anche se non beffardo. “Io meglio dei Friedkin? Non sono tanto io a dirlo, quanto i numeri e punti che facevano ogni anno, basta vedere quelli, non c’è da aggiungere altro…”.

Questa la sua risposta quando gli viene chiesto quale proprietà fosse migliore: “Basta andare a vedere i numeri e i punti fatti ogni anno e si capisce chi è il migliore…”

(cityrumors.it)

