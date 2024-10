Pallone d'Oro, Dovbyk e Hummels arrivano alla cerimonia e sfilano sul red carpet (FOTO E VIDEO)

Artem Dovbyk e Mats Hummels sono arrivati a Parigi per la premiazione del Pallone d'Oro. I due giallorossi, che si sono classificati entrambi al 29esimo posto in classifica in virtù del rendimento della scorsa stagione, hanno sfilato sul red carpet in compagnia delle proprie signore.

Mats Hummels est bien présent sur le tapis rouge ??⚽️ #BallonDor pic.twitter.com/uq6Xioc3ju — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2024