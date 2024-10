Pallone d'Oro 2024: vince Rodri. Ancelotti nominato migliore allenatore dell'anno

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - e' stato proclamato vincitore dell'edizione 2024. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti come l'intera delegazione del Real Madrid. Nel 2023 trionfò per l'ottava volta in carriera Lionel Messi.

29° posto in coabitazione per i romanisti Dovbyk e Hummels.

È Carlo Ancelotti il miglior allenatore dell'anno nel calcio maschile. Il tecnico del Real Madrid, come tutta la delegazione dei blancos, ha disertato la cerimonia del Theatre du Chatelet di Parigi, dove sarà assegnato il Pallone d'oro 2024. Erano candidati anche Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina).