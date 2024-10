Nostalgia Italia, reunion dei campioni del mondo 2006: presenti Totti, De Rossi e Perrotta (FOTO)

Iera sera a Viareggio, presso l'hotel Principe di Piemonte, si è tenuta una serata dal forte sapore nostalgico. Si sono infatti ritrovati i campioni del mondo 2006 per ricordare quel successo indimenticabile datato ormai più di 18 anni fa. Tra gli altri ex giocatori presenti non potevano mancare i tre giallorossi convocati al tempo dal tecnico Marcello Lippi: Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta.

Su Instagram l'ex centravanti Luca Toni ha postato un video della tavolata di campioni presenti con lui a cena, mostrando al suo fianco un sorridente Daniele De Rossi che secondo lui, con tono scherzoso: "Si è messo abbastanza in forma".