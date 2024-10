Monza, Galliani: "Avevamo chiesto Pisilli alla Roma 10 mesi fa"

SKY SPORT - A margine del Festival dello Sport di Trento l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e ha svelato anche un retroscena di mercato che coinvolge Niccolò Pisilli. "Sono molto orgoglioso di tutti i giocatori che ci sono in Nazionale e che sono passati dal Milan e dal Monza. Gabbia e Di Gregorio sono cresciuti in squadre gestite da me. A parte Pisilli che avevamo chiesto alla Roma quest'estate e poi la società non ha mollato ma lo avevamo chiesto 10 mesi fa", le sue dichiarazioni sul centrocampista classe 2004 che ieri ha esordito con l'Italia di Spalletti.