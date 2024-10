Lotito: "L'esonero di De Rossi? Non conosco i dettagli ma era profondamente legato ai colori che allenava"

DAZN - "L'esonero di De Rossi dalla Roma? Sicuramente De Rossi era legato alla storia della Roma, proprio come Totti, e viveva il suo rapporto con la squadra del cuore in modo viscerale. C'era un'identità, una simbiosi continua tra lui e il club. Non conosco i dettagli dei suoi rapporti con la proprietà o lo spogliatoio; quindi, non posso esprimere giudizi su questo. Posso solo dire che era una persona profondamente legata ai colori della squadra che allenava". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito in una intervista parlando dell'esonero da parte della Roma di Daniele De Rossi.