Le 10 squadre di calcio più ricche al mondo

Il calcio è uno degli sport più seguiti al mondo e, di conseguenza, le squadre più celebri sono anche tra le più preziose. Squadre come il Real Madrid e il Manchester United non sono solo protagonisti sul campo, ma sono anche vere potenze economiche.

In questo articolo, esploreremo le dieci squadre di calcio più preziose del mondo, soffermandoci sui loro valori di mercato, i proprietari e i principali dati finanziari.

1. Real Madrid – $6,6 miliardi

Il Real Madrid si conferma al vertice delle squadre di calcio più preziose al mondo, con un valore di mercato di $6,6 miliardi. Controllato dai soci del club, i "blancos" vantano una lunga tradizione di successi, sia a livello nazionale che internazionale. La squadra genera un reddito operativo di $76 milioni, nonostante gli ingenti investimenti nella rosa dei giocatori e nello stadio. Grazie al supporto dei tifosi e a contratti di sponsorizzazione vantaggiosi, il Real Madrid continua a crescere anno dopo anno, con un aumento del valore del 9% rispetto all'anno scorso.

2. Manchester United – $6,55 miliardi

Il Manchester United segue da vicino il Real Madrid, con un valore di $6,55 miliardi. Sotto il controllo della famiglia Glazer e di Sir Jim Ratcliffe, i "Red Devils" generano un reddito operativo impressionante di $187 milioni. La loro presenza costante nelle competizioni europee e una fanbase globale sono elementi chiave per mantenere un valore di mercato così elevato. La squadra inglese ha visto una crescita del 9% rispetto all'anno precedente, confermandosi tra le squadre più influenti del calcio mondiale.

3. Barcellona – $5,6 miliardi

Il Barcellona, di proprietà dei suoi soci, occupa la terza posizione con un valore di $5,6 miliardi. Nonostante le difficoltà economiche e un reddito operativo negativo di -$145 milioni, il club catalano resta una delle squadre più preziose al mondo. Il Barcellona ha visto un aumento modesto del 2% rispetto al valore dell'anno precedente, ma continua a fare affidamento su una base di tifosi globale e su sponsorizzazioni importanti.

4. Liverpool – $5,37 miliardi

Il Liverpool, con un valore di $5,37 miliardi, è un altro esempio di successo nel mondo del calcio. Guidato da John Henry e Tom Werner, il club inglese ha un reddito operativo di $102 milioni. Il Liverpool ha beneficiato del recente successo in Premier League e nelle competizioni europee, il che ha contribuito a mantenere la sua posizione tra le squadre più preziose al mondo. La crescita del 2% rispetto all'anno scorso è un riflesso dell'influenza globale del club.

5. Manchester City – $5,1 miliardi

Di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, il Manchester City vale oggi $5,1 miliardi. La squadra ha un reddito operativo di $148 milioni, grazie al successo sia in campo che fuori, con contratti di sponsorizzazione molto redditizi. La crescita del valore della squadra è stata del 2%, sostenuta da una rosa stellare e da uno dei migliori impianti sportivi al mondo.

6. Bayern Monaco – $5 miliardi

Il Bayern Monaco, di proprietà dei suoi soci, è uno dei club più ricchi e influenti della Bundesliga. Con un valore di mercato di $5 miliardi e un reddito operativo di $84 milioni, la squadra tedesca è nota per la gestione finanziaria solida e il successo costante in campo. La crescita del valore del 3% rispetto all'anno scorso riflette l'importanza del Bayern Monaco come colonna portante del calcio europeo.

7. Paris Saint-Germain – $4,4 miliardi

Il Paris Saint-Germain, di proprietà della Qatar Sports Investments, ha un valore di mercato di $4,4 miliardi. Sebbene il club francese abbia un reddito operativo negativo di -$126 milioni, la sua presenza in competizioni europee e il supporto di una forte base di tifosi contribuiscono a mantenerlo tra le squadre più preziose. Il PSG ha registrato una crescita del 4% rispetto all'anno precedente, grazie anche alla presenza di stelle come Neymar e Mbappé.

8. Tottenham Hotspur – $3,2 miliardi

Il Tottenham Hotspur, guidato dalla famiglia Lewis e da Daniel Levy, vale $3,2 miliardi. Il club inglese ha registrato una delle crescite più alte, pari al 14%, rispetto all'anno scorso, con un reddito operativo di $161 milioni. Grazie al nuovo stadio e a una strategia di gestione finanziaria oculata, il Tottenham è riuscito a consolidare la propria posizione tra le squadre più preziose.

9. Chelsea – $3,1 miliardi

Acquistato recentemente da Todd Boehly e Clearlake Capital, il Chelsea ha un valore di $3,1 miliardi. Sebbene il club abbia un reddito operativo negativo di -$400.000, continua a rimanere tra le squadre più prestigiose. La crescita dell'1% rispetto all'anno precedente dimostra la capacità del Chelsea di mantenere una base di tifosi fedele e di attrarre investimenti importanti.

10. Arsenal – $2,6 miliardi

L’Arsenal, di proprietà di Stanley Kroenke, chiude la top 10 con un valore di $2,6 miliardi. Il club ha registrato una crescita del 15% rispetto all'anno scorso e un reddito operativo di $140 milioni. Nonostante non sia sempre presente nelle competizioni europee, l'Arsenal continua ad avere una base di tifosi solida e ad attrarre sponsor di rilievo.

Conclusione



Le squadre di calcio più preziose del mondo sono molto più che semplici team sportivi: sono vere potenze economiche e rappresentano simboli culturali per milioni di tifosi. Dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, ciascuna di queste squadre ha saputo consolidarsi e crescere non solo per i successi in campo, ma anche grazie a strategie di marketing efficaci e alla loro capacità di attrarre investimenti e fan a livello globale. Mentre il calcio continua a evolversi, queste squadre resteranno probabilmente all'apice, continuando a influenzare il panorama sportivo e finanziario mondiale.