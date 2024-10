Lazio, Lotito: "Da quando sono presidente la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori..."

Al termine del Consiglio federale andato in scena oggi, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni menzionando anche la Roma, reduce dal 5-1 per mano della Fiorentina al Franchi. “Da quando sono presidente, la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori, ma la mia competizione non è con la Roma. A me interessa risolvere problemi e anche da altre parti mi sembra dicano ‘ah, se avessimo un presidente come Lotito…’”, le sue dichiarazioni.