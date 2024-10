La Dynamo Kiev, prossima avversaria della Roma in Europa League giovedì alle 18:45 allo stadio Olimpico, ha travolto 5-1 in trasferta l'Obolon nel campionato ucraino. Con questo risultato, il club torna primo in classica con 25 punti, scavalcando l'Oleksandriya che resta a 23 dopo 9 gare.