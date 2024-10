Juventus, dall'Inghilterra: ridotta la squalifica di Pogba da 4 anni a 18 mesi, a marzo il ritorno in campo. E c'è il 'cuore' di Dybala (FOTO)

Buone notizie per la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Sami Mokbel del tabloid britannico Daily Mail, la squalifica inflitta a Paul Pogba a causa della positività dopo un controllo antidoping post Udinese-Juventus è stata ridotta da 4 anni a 18 mesi e anche la multa è stata revocata. Il centrocampista francese potrà tornare ad allenarsi con i bianconeri da gennaio per poi scendere in campo a marzo.

EXCLUSIVE: Paul Pogba has had his four year drugs ban reduced to just 18 months by CAS. He can start training with Juventus from January and start playing matches from March. His initial fine has also been set aside. More on @MailSport

— Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) October 4, 2024