Italia-Belgio: all'Olimpico c'è anche Svilar (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico arriva anche un ospite d'eccezione: Mile Svilar. Nell'impianto sportivo va in scena il match di Nations League tra l'Italia di Spalletti e il Belgio di Tedesco e in tribuna è presente anche il portiere della Roma, accompagnato dalla fidanzata. Intercettato dalle telecamere dei cronisti al momento dell'arrivo all'Olimpico, Svilar ha risposto salutando alla domanda 'tifi Italia?'.

Il portiere, come spiegato qualche tempo fa dal ct Tedesco, non può vestire la maglia del Belgio poiché non può cambiare Federazione nuovamente avendo già vestito la divisa della Serbia.