L'Inter è in partenza per Roma, dove domani sera affronterà i giallorossi all'Olimpico. Due assenze per Inzaghi: non solo Piotr Zielinski, dopo la botta subìta ieri in allenamento, anche Kristjan Asllani sarà costretto a saltare la sfida. Inzaghi ha inserito tra i convocati anche Thomas Berenbruch, classe 2005.

(Sky Sport)