Inter, Dimarco: "A Verona Juric mi ha dato la possibilità di esprimermi, lo saluto sempre con affetto"

L'esterno nerazzurro, Federico Dimarco, ha rilasciato un'intervista al podcast 'BSMT' in cui ha ripercorso la sua carriera fino al ritorno all'Inter. Tra i tanti temi affrontati c'è anche la sua esperienza al Verona sotto la guida dell'attuale tecnico della Roma, Ivan Juric. "Il mister mi ha dato la possibilità di esprimere le mie possibilità. Il direttore era chiaro dall’inizio diversamente dagli altri in passato. Lui è stato di parola e non è semplice nel calcio. Infatti quando vedo Juric e D’Amico li saluto sempre con affetto. A Verona sono andato per scelta personale, la gente mi chiedeva il perché, ma io non mi sono fatto consigliare da nessuno - ha raccontato -. Ho sempre ragionato con la mia testa. Molti pensavano che a Verona mi sarei perso ancora, mentre io ero convinto che con quel modo di giocare lì avrei potuto svoltare, e col tempo ho avuto ragione. A Verona sono stato davvero bene, è una città che mi ha dato tanto. Mi dispiace solo aver giocato con lo stadio vuoto per via del Covid".