Inter, Calhanoglu ai pm: "Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se il club mi aveva raccomandato di non avere contatti con gli ultras"

"Ho incontrato Marco Ferdico e Andrea Bellocco, ma non sono mai uscito a cena con loro”. Questa la testimonianza di Hakan Calhanoglu presso la Procura di Milano, dove è stato convocato per essere sentito sull’inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan, in questo caso lato nerazzurro. Gli investigatori hanno sottoposto il centrocampista turco ad alcune domande per ricostruire dei passaggi emersi nelle intercettazioni degli arrestati e ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza del club di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultrà, avrebbe avuto qualche incontro con questi, anche per un fatto di riconoscenza legato alle testimonianze di affetto della Curva Nord ai tempi del terremoto in Siria e Turchia. E per quanto riguarda Bellocco, ucciso a coltellate da un altro capo ultras, Andrea Beretta, il calciatore ha spiegato agli inquirenti di aver capito chi era solo dopo aver visto la fotografia sui giornali.

(ansa)