Indice Howden: nella stagione 2023/24 80 milioni di euro spesi in Serie A per gli infortuni

Salgono a quota 4.123 gli infortuni nella stagione 2023-2024 dei cinque principali campionati europei di calcio (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia) con un aumento del 4% rispetto alla stagione precedente e un costo complessivo per i club che ha raggiunto 732,02 milioni di euro (+5%). In calo il costo di quelli della Serie A, poco più di 80 milioni contro i 99 della stagione precedente. Il dato arriva dall'Howden's 2023/24 Men's European Football Injury Index, il rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato da Howden, broker assicurativo globale.

Dopo il forte aumento nel 2021/22, il campionato di Serie A ha visto una crescita costante della media di infortuni. Milan, Inter, Juventus e Roma hanno subito infortuni a un tasso maggiore rispetto alla media del campionato in ogni stagione, mentre solo Fiorentina e Sassuolo sembrano opporsi a questa tendenza. Il Napoli e il Milan hanno subito il numero più alto di infortuni in Serie A (50), con il club campano che ha subito infortuni per un importo pari a 100.000 euro. La Juve ha registrato 45 infortuni, 26 in meno rispetto alla stagione 2022/23. Nel 2023/24 gli infortuni sono costati quasi la metà (10,16 milioni di euro) rispetto alla stagione precedente (19,34 milioni di euro) ma rappresentano sempre la voce di spesa più alta tra i club italiani. Il Cagliari ha evitato la retrocessione nonostante abbia subito il maggior numero di infortuni (32) tra le ultime cinque squadre in classifica, a pari merito con la retrocessa Salernitana. Il Verona ha sostenuto le spese più basse per infortuni (0,8 milioni di euro). Nelle ultime quattro stagioni i club dei primi cinque campionati europei maschili hanno subito un totale di 14.292 infortuni, con un significativo onere di 2,3 miliardi di euro.

(Europa Indice Howden)