Il top di gomma

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Esistono calciatori che sembrano fatti di gomma. Elastici, reattivi, che rimbalzano da una parte all'altra del campo, pure quando vanno al contrasto con gli avversari. Sono duttili, dinamici, utili in entrambe le fasi di gioco. Nel calcio moderno sono fondamentali. Non che prima non lo fossero. Ma oggi ancora di più. La Roma ne ha due in rosa. Koné e Pisilli. Perché spesso i calciatori di gomma sono centrocampisti.

La Roma ne ha due e quasi non ci si crede, perché negli ultimi anni si lamentava l'assenza totale di questa tipologia di calciatore. Quante volte avete letto e ascoltato la frase "è dai tempi di Nainggolan che mancano giocatori così"? C'è stata la speranza che potesse esserlo Veretout, ma è durato poco. C'è stato un dirigente che sapendo quanto servisse un calciatore così, fece un torto alla Roma prendendo Renato Sanches, roba che manco un abbonato laziale di curva nord avrebbe potuto combinarla più grossa ala Roma. Fino a fine agosto c'era Bove che si avvicinava molto alla descrizione.

Ora ci sono Koné e Pisilli, ma finora non sono mai stati titolari insieme, nella stessa partita. Per varie ragioni. Di modulo, perché Juric predilige due mediani a centrocampo e uno dei due deve essere un metronomo, quindi Cristante, presto forse insidiato da Le Fée, chissà se un giorno scalzato da Paredes, o meglio Paredesaparecido.

Questioni di rodaggio, perché Koné è arrivato a fine mercato e secondo Juric ha bisogno di tempo per legarsi bene ai compagni e per capire bene il calcio italiano. Questioni di crescita, perché Pisilli va dosato in questa sua prima fase di carriera, anche se all'estero alla sua età ci sono calciatori che vantano cento partite giocate.

La sensazione è che, col tempo, la Roma rendendo entrambi titolari avrà una marcia in più. Finalmente ci sembrerà molto più simile a tutte quelle squadre che vediamo correre mentre noi ci chiediamo perché i nostri sono fermi sul posto, che non sono lezione e stucchevoli nella manovra.

Non scrivo questo auspicando "retrocessioni" di Pellegrini o di Cristante o cambi di modulo. Mettere non equivale sempre a scartare chi si toglie. È una semplice speranza. Di avere finalmente una mediana multipasso, gente che si inserisce, che rincula senza affanni, che rimbalzi come una pallina da ping pong, che velocizzi la roma. Gente di gomma.

In the box - @augustociardi75