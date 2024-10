I VOTI DEGLI ALTRI - Celik "impresentabile", Hermoso "totalmente spaesato", Svilar "evita un passivo più pesante"

La Roma crolla 5-1 al Franchi contro la Fiorentina ed ora è crisi nerissima per gli uomini di Ivan Juric. Il futuro del tecnico croato è in bilico e i giallorossi sembrano essere caduti in un baratro senza fine. La Viola surclassa i capitolini e i voti parlano chiaro: Celik ed Hermoso sono stati i peggiori in campo. Il terzino turco non capisce niente per gran parte della partita e oltre a causare il rigore, ha sulla coscienza anche il terzo gol: "Impresentabile, come tante altre volte. Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare, non solo sul rigore" (La Gazzetta dello Sport). Il difensore spagnolo, invece, si fa espellere e lascia la Roma in 10 uomini: "Totalmente spaesato sul terzo gol, un lontano ricordo del centrale visto a Madrid. Lascia la squadra in dieci a 25' dalla fine".

L'unico giocatore ad essere incolpevole e a salvare il risultato da un passivo ancor più pesante è Mile Svilar: "Prende 5 gol ed è però l'unico di tutta la squadra a raggiungere la sufficienza. Incolpevole su ogni rete, nel tiro al piattello viola compie alcune parate che permettono di evitare un passivo più pesante con interventi su Cataldi, Sottil, due volte, e Gosens" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

