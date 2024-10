HUMMELS: "L'autogol la ciliegina sulla torta di cose non andate bene"

All'interno del suo podcast, 'Alleine ist schwer', il difensore della Roma ha commentato così il 29° posto raggiunto nella classifica del Pallone d'Oro: "L'ultimo posto del Pallone d'Oro è l'ultimo posto più bello del mondo". Hummels ha parlato anche del suo debutto particolarmente sfortunato: "Ho pensato tra me e me, qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così grande?", ha detto sarcasticamente. "Un autogol dopo quattro minuti quando il punteggio è già 4-1 è piuttosto brutto. È così ironico che posso prenderlo solo con umorismo...".

Continua Hummels: "Questa è una specie di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare".

Infine il difensore tedesco arrivato a settembre da svincolato alla Roma ha parlato così della scelta del Real Madrid di non presentarsi alla cerimonia per il Pallone d'Oro in segno di protesta: "Usare le parole 'mancanza di rispetto' quando non hai vinto un'elezione ha un che di trumpiano e sfortunatamente è semplicemente irrispettoso verso gli altri. Questa è la cosa brutta".