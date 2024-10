Frosinone, ufficiale l'esonero di Vivarini: al suo posto l'ex Roma Greco

Dopo la rocambolesca retrocessione arrivata lo scorso anno all'ultima giornata, il Frosinone sarebbe dovuto essere una delle favorite di questa Serie B. Al posto di Eusebio Di Francesco, la panchina ciociara era stata affidata a Vincenzo Vivarini, tecnico che negli ultimi anni aveva fatto benissimo con il Catanzaro. La situazione dopo appena 9 giornate si è però rivelata ben peggiore degli auspici iniziali. Il Frosinone è infatti all'ultimo posto del campionato cadetto con soli 6 punti raccolti. La decisione della dirigenza giallazzurra è stata quindi quella di sollevare dal suo incarico il tecnico abruzzese. Al posto dell'ex Virtus Entella, sulla panchina del Frosinone si è seduto Leandro Greco, ex giocatore di Roma e Genoa, che dall'inizio di quest'estate allenava la Primavera ciociara. La decisione, secondo quanto detto in conferenza stampa dal presidente Stirpe, non è provvisoria e il trentottenne romano non sarà quindi trattato come un traghettatore.

(calciofrosinone.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE