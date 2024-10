FOTO - Instagram, Thuram pubblica lo scatto del contrasto con Cristante. Taremi ironico: "Non è da cartellino rosso..."

Ironia e battute fra Marcus Thuram e Mehdi Taremi, i due attaccanti dell'Inter. I centravanti nerazzurri sono stati protagonisti di un siparietto social su Instagram: ieri il francese, per celebrare il successo di ieri sera, ha pubblicato tra gli altri alcuni scatti del contatto con Cristante e Ndicka , oggi l'iraniano ha commentato ironicamente "Non è cartellino rosso fratello. Tieniti più forte amico". La risposta di Thuram: "Ho bisogno di andare in palestra", con emoji divertite.

