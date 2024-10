FOTO - Anticipazioni sulla maglia away 2025/26: sarà arancione e ispirata al mito di Giove

Dal sito specializzato e sempre informato sui kit calcistici trapelano indiscrezioni sulla maglia away della Roma nella stagione 2025/26, targata Adidas. Secondo le anticipazioni, nella prossima stagione i giallorossi indosseranno per la prima volta nella loro storia una divisa da trasferta arancione (negli anni 2000 la Roma ha spesso utilizzato l'arancione per la terza maglia). Il kit sarà, appunto, arancione con dettagli neri e sarà presente, oltre al logo Adidas, anche il Lupetto di Gratton.

Inoltre, il pattern della maglia sarà ispirato all'antico mito di Giove e, come aggiunge il sito, molto probabilmente sarà presente un motivo che richiama un fulmine.

Foto: Footy Headlines.

(footyheadlines.com)

