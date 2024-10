Fiorentina-Roma: rimandata la vendita per il settore ospiti

Doveva partire domani, martedì 22 ottobre, la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell'Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Roma del 27 ottobre (ore 20.45). Come fa sapere il club giallorosso, però, La partenza della vendita è rimandata a data da destinarsi, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti.

