Fenerbahce, Mourinho ritrova Attwell al VAR dopo Budapest: "Decisioni che hanno segnato la storia di una società" (VIDEO)

Oltre alla Roma questa sera scenderà in campo anche il Fenerbahce di José Mourinho in casa del Twente in Europa League. Ieri, alla vigilia della sfida, il tecnico ha parlato in conferenza stampa e ha risposto ad una domanda sull'arbitro designato al VAR nella sfida di oggi, Stuart Attwell, lo stesso che era in sala VAR nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma. "Penso che questa sia una designazione normale. Non c'è nessun problema per me. Credo nella loro onestà - le dichiarazioni dello Special One che ha cambiato espressione in volto sentendo menzionare quella finale -. Quel giorno hanno preso decisioni che hanno segnato la storia di una società, dei tifosi, dell'allenatore e dei giocatori. Non lo dimenticherò. Ma credo nella loro onestà".

He heard “Roma-Sevilla” and had war flashbacks pic.twitter.com/JRG2h0GWMB — J (@MourinhoPics) October 3, 2024