Fantacharity: Mancini, Cristante e Baldanzi daranno le maglie in beneficienza

Cristante, Mancini e Baldanzi saranno tra i protagonisti della seconda edizione del Fantacharity. Come l'anno scorso, la Rise Together Foundation, società del procuratore Giuseppe Riso, collaborerà di nuovo con Fantacalcio.it per la lega benefica alla quale è possibile iscriversi fino al 18 ottobre. L'evento servirà a supportare il progetto avviato lo scorso anno dall'associazione con l’Ospedale Buzzi di Milano per i bambini vittime di gravi ustioni, per donare loro assistenza psicologica.

