De Rossi cambia agente: sarà assistito da Ramadani (FOTO)

La Roma non sta vivendo un bel periodo e nella testa della dirigenza giallorossa, per provare ad invertire il trend negativo, si potrebbe addirittura arrivare all'esonero di Ivan Juric. Tra i papabili candidati nelle ultime settimane è tornato in voga il nome di Daniele De Rossi, mandato via a settembre ma ancora sotto contratto con i capitolini, che nel frattempo ha lasciato Alessandro Lucci ed ha cambiato agenzia. DDR è, infatti, passato alla LIAN Sports Group, società irlandese che assiste calciatori del calibro di Federico Chiesa, Kalidou Koulibaly, Jeremie Boga o allenatori come Maurizio Sarri, Gabriele Cioffi e Luca Gotti. Anche De Rossi quindi, sarà rappresentato dall'albanese Fali Ramadani. A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa agenzia tramite il proprio profilo Instagram.

