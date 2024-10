Cristante presente all'evento Adidas al campo della Miracoli FC: "Queste sono le giornate che mi rendono davvero felice" (FOTO)

Bryan Cristante è stato il protagonista dell'evento organizzato da Adidas al campo della Miracoli FC, la società calcistica capitolina che da anni è impegnata in un progetto socio-educativo per valorizzare la comunità giovanile del quartiere Corviale. Il centrocampista ha incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola calcio e si è divertito con loro in campo: "Queste sono le giornate che mi rendono davvero felice. Grazie per avermi dato l'opportunità di vivere i veri valori del nostro sport", le parole del calciatore della Roma su Instagram.