Cerimonia Pallone d'Oro, Hummels e Dovbyk in volo per Parigi: Ghisolfi non andrà insieme ai due calciatori

Mentre a Roma è scoppiato il caos dopo la sconfitta arrivata per 5-1 contro la Fiorentina e che ha gettato i giallorossi in una crisi senza fine, Mats Hummels ed Artem Dovbyk devono pensare alla cerimonia del Pallone d'Oro. I due calciatori sono infatti candidati alla vittoria finale del prestigioso trofeo assegnato da France Football. I due sono partiti questa mattina in direzione Parigi, dove si terrà la cerimonia. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, inizialmente sarebbe dovuto andare insieme a loro anche il ds giallorosso Florent Ghisolfi, ma, per ovvie ragioni legate al futuro in bilico di Ivan Juric, il francese resterà a Roma e si terrà in contatto con la dirigenza.

#Ghisolfi oggi sarebbe dovuto andare a Parigi con Dovbyk e Hummels per la cerimonia del Pallone d'Oro.

Ovviamente vanno solo i due giocatori. Da unico dirigente oggi resta a Trigoria in contatto con la proprietà per la panchina in bilico. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 28, 2024