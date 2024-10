Calendario internazionale: lunedì il reclamo formale di FIFPRO e Leghe Europee alla Commissione Europea contro la FIFA

Possibile svolta nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa britannica, nella giornata di lunedì 14 ottobre le Leghe Europee e la FIFPRO Europa presenteranno alle autorità antitrust dell'Unione Europea un reclamo formale riguardante il calendario delle partite internazionali organizzate dalla FIFA. Il numero degli impegni sarebbe considerato insostenibile e metterebbe a forte rischio la salute dei giocatori, con la FIFA che avrebbe abusato del suo potere di mercato. La denuncia inoltre sottolinea la crescente tendenza da parte di atleti e organizzazioni sportive scontente a rivolgersi all’autorità antitrust dell’UE e arriva in seguito alla decisione della corte suprema sulla vicenda di Lassana Diarra, con i giudici che hanno sentenziato come la FIFA violi le leggi dell’UE per quanto riguarda il trasferimento dei giocatori. Allo stesso tempo la FIFA ritiene che l'attuale calendario sia stato approvato all'unanimità dopo un'ampia consultazione, che ha coinvolto anche la FIFPRO e gli organi delle leghe europee.

(reuters.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE